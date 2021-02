Primeur: geen kroket of frikandel, bij dit restaurant trek je een kreeftenhotdog uit de muur

Met de armen over elkaar zitten en geduldig wachten tot de storm is geluwd, is niet zijn ding. Frank Streefland is een borrelende vulkaan, gewend om aan te pakken.



Voordat de eerste corona lockdown op 14 maart 2020 met omfloerste stem door premier Mark Rutte werd aangekondigd, was de chef-kok reeds met zijn personeel bezig om dinerboxen te vullen. ,,Snel schakelen hoort bij dit vak. Ik zag de bui al hangen. En van financiële steun van de overheid kan je je zaak beslist niet overeind houden. Ik heb zeven fulltimers in de dienst. Dan moet je andere mogelijkheden bedenken om de moed er in te houden. Het afgelopen jaar hebben we ons vooral op catering, koken bij mensen thuis, workshops, online wijnproeverijen, muziekbingo’s en quizzen gericht. De kachel moest blijven roken.’’