Primeur: Oekraïense vluchtelingen krijgen prepaid pinpassen voor hun leefgeld

,,Gemeenten zitten met het leefgeld in hun maag, want hoe betaal je dit als mensen geen bankrekening hebben? De prepaid pinpas is een veiliger alternatief voor contant geld dat duur, lastig en fraudegevoelig is”, vertelt Lonneke de Waal, accountmanager van BNG Bank. Deze bank werkt hiervoor samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en Worldline.

De Waal legt uit hoe het werkt: ,,Gemeenten maken het leefgeld over en met de prepaid pas kunnen Oekraïners in winkels pinnen en geld opnemen bij een geldautomaat. Rood staan kan niet.” Ze noemt de kaarten een tussenoplossing. ,,Uiteindelijk zullen Oekraïners een rekening openen bij een commerciële bank, maar het openen van een bankrekening kost tijd.”

Woordvoerder Robert Scholten van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk noemt de prepaid pinpassen een handige manier voor Oekraïners om zelf hun bestedingen te bepalen. ,,Hiermee kunnen zij makkelijker deelnemen in de samenleving. Contant geld is veel kwetsbaarder.” De passen worden de komende dagen uitgereikt, samen met een uitleg. ,,Dat gebeurt heel zorgvuldig.”

De prepaid pinpas op zich is niet nieuw; dertig gemeenten gebruiken deze al voor dak- en thuislozen en een aantal van hen zetten die ook in voor Oekraïense vluchtelingen. Wel nieuw is dat nu álle gemeenten de kaarten kunnen aanvragen voor Oekraïners en dat gebeurt massaal. ,,We worden overspoeld. Al meer dan honderd gemeenten hebben zich gemeld”, vertelt Van der Waal. Zij krijgen in volgorde van aanmelding de passen geleverd. ,,Gouda en Bodegraven-Reeuwijk hebben ze als eerste aangevraagd, vandaar dat ze daar vandaag al uitgereikt zijn.”