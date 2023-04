Primeur! Restaurant LIZZ krijgt als eerste in Gouda een Michelinster: ‘We zitten met tranen in de ogen’

Zicht op de dood Melvin was hovenier, nu wast en kleedt hij overleden mensen aan: ‘Ik laat iemand weer meer op zichzelf lijken’

Hij haalt overledenen thuis of in het ziekenhuis op, verzorgt ze, legt ze in een kist en brengt ze weer naar huis, naar een kerk of naar een crematorium. Melvin Woutersen (34) is medewerker zorg en vervoer bij Funeral Assist en ondersteunt daarmee uitvaartverzorgers. ,,Ik heb altijd interesse gehad in de dood.”