Proef: Goudse boa’s controleren niet in uniform, maar in burger (en zijn níet undercover)

Bij wijze van proef controleert een deel van de buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Gouda het komende half jaar niet in uniform maar in burger. Op die manier hopen zij ander gedrag te zien.

Burgemeester Pieter Verhoeve benadrukt dat het inzetten van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in ‘gewone’ kleding niet betekent dat zij undercover zijn. Dat laatste zou volgens hem ook niet werken in Gouda, omdat sommige boa’s in de stad een bekend gezicht hebben.

,,Het is een proef om te kijken of werken in burger in sommige situaties het contact makkelijker maakt”, zegt Verhoeve. ,,Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het aanspreken van jeugd of ouders of een controle doen in een winkel of bij horeca waarbij ook klanten aanwezig zijn.”

De eerste taak van de boa’s in burger is het toezicht houden in de vuurwerkvrije zones in de stad. Op de andere plekken in Gouda dragen ze rond de jaarwisseling nog steeds hun uniform. In het nieuwe jaar zullen boa’s in burger zich onder andere bezighouden met controle op opruimen van hondenpoep en illegaal dumpen van afval.

De resultaten van de proef wil Gouda na een half jaar evalueren.

