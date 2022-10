Provincie en gemeente blunderen met vergunning: aankomende winter geen strooizout in Waddinxveen

Hoewel de vergunning kennelijk al in het voorjaar is aangevraagd, heeft de gemeente Waddinxveen deze nooit verleend. Intussen waren de werkzaamheden wel gestart. Dat had natuurlijk niet mogen gebeuren, stelt provinciebestuurder Frederik Zevenbergen in een brief aan Provinciale Staten. Hij wil daarom een ‘uitgebreide evaluatie’.

Bergambacht

In zijn brief meldt Zevenbergen ook dat het werk eigenlijk dit najaar afgerond had moeten zijn, maar dat zit er nu niet meer in. Het wordt op z'n vroegst ergens in 2023. De provincie zou al tijdelijk strooizout vanuit Bergambacht laten aanvoeren, dat zal nu de hele winter zo gaan, omdat de opslag in Waddinxveen niet kan worden gebruikt.