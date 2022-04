Racen als Max Verstappen, maar dan met afstandsbediening: ‘Het kan ook technisch fout gaan’

Vierde wethouder in Waddinx­veen ‘een heikel punt’

Waddinxveen heeft voorlopig een vierde wethouder in de wacht gezet. ,,Soms is het goed dat een heikel punt even wordt doorgeschoven en uit de politieke hectiek wordt gehaald”, zegt oud-informateur Herman Timmermans over de nieuwe coalitie van PCW, CDA en VVD.

23 april