Racetalent Tim (13) en zijn ouders zetten alles aan de kant voor die ene droom: ‘Vakantie nooit gemist’

video Doedelzak­spe­ler Aart (65) in tranen nadat hij zelf verrast wordt met een minicon­cert

1 maart De tranen rollen over de wangen van Aart Futselaar (65) als plots twee muzikanten voor zijn deur staan. In het grootste geheim hadden zijn vrienden hem genomineerd voor een verrassingsconcert op straat. Futselaar was niet de enige die in het zonnetje werd gezet: verschillende Gouwenaars kregen gistermiddag een miniconcert, georganiseerd vanuit de Goudse Schouwburg.