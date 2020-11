Ravage door vuurwerkbom bij kinderdagverblijf in Gouda: ‘Heel ernstig, hiermee gaan ze een grens over’

updateEen vuurwerkbom bij de entree van kinderdagverblijf Het Paradijsje in Gouda heeft vannacht flinke schade aangericht. ‘Dit is heel ernstig’, zegt Asmae Hajji van het kinderdagverblijf de volgende ochtend.

De bom bij het complex aan de Wilhelmina van Pruisenlaan in de wijk Goverwelle ontplofte rond 01.40 uur vannacht. De brokstukken liggen door de straat verspreid. Ook een auto die in de buurt stond geparkeerd heeft schade opgelopen.

,,Dit is heel ernstig”, zegt Asmae Hajji van het kinderdagverblijf. ,,Ik snap dat hier jongeren rondhangen, maar doelbewust hier is triest en dan ben je ver heen. En dan druk ik mij mild uit. Er hangen wel vaker jongeren hier, maar we hebben er nooit zo’n last van. De brievenbus is helemaal tot in de hal naar binnen geslagen. De deksel van de prullenbak lag volgens de buurvrouw helemaal aan de andere kant van de weg. Kattenkwaad hoort erbij, maar hiermee gaan ze een grens over.”

,,Ik heb nog nooit zo’n harde knal gehoord, echt ongelooflijk”, reageert een omwonende die niet met naam in de krant wil. ,,Ik zat rechtop in bed. Het gebeurt en als je politie en brandweer ziet, denk je: het is nu goed. Maar ik ben bang dat het nog veel meer gaat gebeuren met het vuurwerkverbod tijdens oud en nieuw.”

Container

De brandweer heeft het gebouw, waarin ook buitenschoolse opvang De Droom is ondergebracht vannacht gecontroleerd op brand. Hier bleek geen sprake van. Wel is nog een container die voor het pand stond verwoest door de vuurwerkbom. De politie stelt een onderzoek in.

Een vuurwerkbom bij de entree van kinderdagverblijf Het Paradijsje in Gouda heeft vannacht flinke schade aangericht

Onrustig

De afgelopen tijd zijn er meer (brand)incidenten geweest in Gouda. Afgelopen zaterdagnacht ging op de Tweede E.J. Potgieterstraat een auto in vlammen op. Begin november was het raak aan de Noothoven van Goorstraat met vuurwerk als mogelijke oorzaak van de autobrand en aan het Halewijnplein was er brand in een appartementencomplex dat gerenoveerd werd. De politie vermoedt brandstichting.

