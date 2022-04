Razendsnel internet door glasvezel voor bedrijventerreinen Moerkapelle en Zevenhuizen

van wieg tot graf Roman (1949-2020) kwam breuk met grote liefde Dinie nooit te boven: ‘Verlo­vings­ring ging mee de kist in’

Zijn naam doet anders vermoeden, maar de in Polen geboren Roman Klejnowski kun je met recht een ‘markant Kameriker’ noemen. In zijn jeugd was hij een Deejay en organiseerde hij in jongerensoos De Byn allerlei activiteiten. ,,Hij was altijd bezig voor anderen’’, vindt zijn nicht Bea de Wit.

21 april