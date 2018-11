Rechter verbiedt afschieten knobbelzwanen in Zuid-Holland

Raad wil snel veiliger fietspaden in Gouda

6:42 In Gouda moet snel wat gebeuren aan de veiligheid en het rijcomfort op de fietspaden. Asfalteren is een optie, maar de gemeenteraad wil ook dat er naar alternatieven wordt gekeken, zoals visbektegels of een wegdek van gerecycled plastic, zoals in Zwolle wordt toegepast.