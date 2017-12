Redder van peuters: 'Ik hoorde een plons en sprong er achteraan'

Droom van Daan over parachutesprong komt uit via Evers Staat Op

16:37 Met een smoes dat hij naar het ziekenhuis moest werd Daan van Rijnsoever vanochtend meegelokt naar de studio van Radio 538. Even later hoorde hij, live op de radio in het programma Evers Staat Op, dat zijn wens in vervulling gaat. De 17-jarige Schoonhovenaar gaat parachutespringen dankzij de actie ‘De beste wensen’ van 538, waarin het wensen van luisteraars laat uitkomen.