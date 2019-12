Redders gevonden die 90-jarige Gouwenaar in scootmobiel aan droge kleren hielpen

Toename fietsen­dief­stal­len in Waddinx­veen: ‘Diefstal gebeurt op elk tijdstip van de dag’

14:34 Het aantal fietsendiefstallen in Waddinxveen is de laatste maanden flink toegenomen. Dat meldt politie teamchef Peter Wijnen van Waddinxveen/Zuidplas. De politie zet extra mankracht in. Dat heeft al succes opgeleverd.