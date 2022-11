Reeuwijkse carnavalsvereniging heeft dit jaar maar liefst drie hofdames: ‘symbolisch een schepje erbovenop’

In deze twee gemeenten in het Groene Hart vond eerder de landelijke intocht van Sinter­klaas plaats

Vandaag is het de zeventigste keer dat de landelijke intocht van St. Nicolaas en zijn gevolg op tv is te zien. Dit keer in Hellevoetsluis. Twee keer had het Groene Hart de eer: in Schoonhoven en Gouda.

12 november