Regenboogvlag strijken uit angst? Wij 'wokes’ moeten samenwerken om de bevochten vrijheden te behouden

Langer wachten op aanslui­ting op stroomnet: bouw hoogspan­nings­sta­ti­on maanden vertraagd

De bouw van het hoogspanningsstation Zuidplaspolder in Zevenhuizen loopt vertraging op. Netbeheerder TenneT heeft dat aan de gemeente Zuidplas laten weten. Niet in het eerste maar pas in het vierde kwartaal van 2025 kunnen daardoor knelpunten in de energievoorziening worden opgelost.