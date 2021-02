Rennen als een kangoeroe met kangoo jumps: ‘Stilstaan is het moeilijkst’

Groene Hart loopt straatleng­tes achter met gasloze woningen: ‘Hoop mensen hebben het er niet voor over’

21 februari Het schiet in het Groene Hart niet op met het overstappen op gasloos wonen. Het percentage aardgasvrije huizen ligt in alle gemeenten in deze regio onder het landelijke gemiddelde, zo blijkt uit cijfers. ,,Nu is het nog willen, maar straks is het moeten.”