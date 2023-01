Revalidatiecentrum in Gouda in financieel zwaar weer, werkwijze onder de loep genomen

Volgens woordvoerster Margreet van der Hauw-van Rijn van Zorgpartners zijn er verschillende redenen waarom de uitgaven bij Ronssehof de afgelopen jaren hoger waren dan de inkomsten. ,,Revalidanten hebben meer zorg nodig, nu mensen steeds ouder worden en langer thuis blijven wonen. Daarnaast is er gekort op de financiering door de zorgverzekeraars. Ook was er sprake van hogere materiële en personele kosten. Dat geeft financiële uitdagingen, waar ook andere revalidatiecentra mee te maken hebben.’’

Ronssehof, dat ook verpleegafdelingen heeft, beschikt over maximaal 88 plaatsen voor revalidatie/herstelzorg. Vooral ouderen kunnen hier terecht na bijvoorbeeld een beroerte of het plaatsen van een nieuwe heup in het ziekenhuis.

Ontslagen

Volgens Margreet van der Hauw-van Rijn werkt het revalidatiecentrum nauw samen met ziekenhuis en huisartsen om met elkaar zo goed en doelmatig mogelijk tegemoet te komen aan de toenemende zorgzwaarte en preventie daarvan.

,,Naast de externe factoren die spelen, bekijkt Ronssehof ook haar eigen processen. Daarom is deze locatie samen met een extern bureau aan het kijken hoe we efficiënter kunnen werken, wat handiger kan, wat onnodig of dubbel gebeurt. We verwachten dat dit bijdraagt aan een gezondere financiële situatie.”

Ze benadrukt dat er geen plannen zijn voor het ontslaan van personeel. ,,We hebben iedere medewerker juist hard nodig. Ook blijven we zorgdragen voor kwalitatief goede zorg en behandeling. Dat is niet in gevaar. In ons centrum werken goed opgeleide, gemotiveerde en gedreven medewerkers. Van sluiting van revalidatiecentrum Ronssehof is al helemaal geen sprake.’’

