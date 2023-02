Rob (34) ziet man van metershoge carnavalswagen vallen: ‘Ik hoorde zijn hoofd op het asfalt klappen’

Moet er harder worden opgetreden tegen appen op de fiets of is een andere aanpak nodig? Wat vindt u?

Meer fietsers werden het afgelopen jaar in het Groene Hart op de bon geslingerd omdat ze zaten te bellen of appen op de fiets. Maar is dat genoeg? Of moet er nog harder tegen worden opgetreden? Werkt bekeuren niet en moet er een andere oplossing worden bedacht? Of kunnen we maar beter stoppen met handhaven?