Rob en Sjaak werken 37 jaar (!) op dezelfde school: ‘Vooral de tijd in de barakken was heel bijzonder’

Bestrij­ding ‘terrormier’ kost de Zuidplas 50.000 euro

Verzakte tegels, aangevreten planten en zelfs gaten in funderingen. Het zijn allemaal gevolgen van de opmars van het draaigatje. Dat is een mierensoort die uit tropische streken komt, maar ook in Zuidplas is aangetroffen. Bestrijding is lastig en kost de gemeente dit jaar alleen al 50.000 euro.

10:30