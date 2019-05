Rob Roos (FvD): ‘Coalitievorming Zuid-Holland mag van mij ook wel wat sneller’

,,Ik heb begrip voor de mensen die vinden dat het allemaal wat lang duurt. Dat vinden we zelf ook. Er mag best meer snelheid in, maar dit heeft nu eenmaal tijd nodig’’, zegt fractievoorzitter Rob Roos van Forum voor Democratie.

Berichten op sociale media al zouden de besprekingen al geklapt zijn, verwijst hij naar het rijk der fabelen. ,,We zijn nog steeds met elkaar in gesprek. Er is geen break. De laatste lootjes wegen nu eenmaal het zwaarst.’’

Spannende dagen

Het worden voor de fractievoorzitter spannende dagen. Hij maakt zowel kans op een plaats in het Europees Parlement (nummer 2 op de lijst) als op een zetel in de Eerste Kamer (nummer 13). Roos: ,,De lijst voor Europa was al opgesteld voor die van die van de provincie. Toen hadden we nog het idee dat we in Europa twee of misschien drie zetels zouden halen. Ik wacht nu eerst de verkiezingen maar af en daarna neem ik een besluit. Ik zal de boel in Zuid-Holland zeker niet zomaar achterlaten. En de Eerste Kamer en de provincie zijn wellicht nog met elkaar te combineren.’’