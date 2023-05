Rogier Tetteroo (bijnaam Bob de Bouwer) voelde zich als ‘kind in snoepwinkel', nu stopt hij als wethouder

VOETBAL TOTAAL Doek valt voor vier clubs, SCH’44 pakt lang verwachte titel en dit gebeurde er nog meer op de voetbalvel­den

Het hing al even in de lucht voor de clubs, maar voor vier verenigingen viel afgelopen weekeinde het doek. Zij degraderen definitief. SCH’44 beleefde een mooi weekend, want die club werd kampioen. De IJsselderby tussen Moordrecht en Gouderak leverde liefst acht doelpunten op. Lees hier alles over de afgelopen speelronde in het amateurvoetbal.