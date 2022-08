Ron (70) werkt nog dagelijks met bloed, zweet en tranen aan zijn iconische Punselie's: ‘Ben lange dagen gewend’

Stroopkoekjes bakken tijdens een hittegolf zorgt voor bloed, zweet en tranen in de fabriek aan de Spieringstraat. Het personeel heeft hij deze morgen reeds om half twaalf ‘met natte koppen’ naar huis gestuurd. Je houdt het niet lang vol om ovens te legen bij een temperatuur van ruim 40 graden. Een tropenrooster is voor eigenaar Ron Punselie (70) niet nodig. Hij stapt dagelijks om zes uur uit zijn bed om deeg te maken. ,,Dat doe ik vijf tot zes keer per week. Rond twee uur ‘s middags zitten de meeste werkzaamheden er op en buig ik me over de administratie, inkoop en verkoop. Ik ben lange dagen gewend.”