Ruby (17) is Europees kampioen en gaat nu voor wereldheerschappij: ‘Na toernooi heb ik trek in kapsalon’

Was jouw EK-titel een zwaarbevochten?

,,Nou, het kon alle kanten opgaan. Bij jiu jitsu gaat het heel erg om de vorm van de dag. Ik had goed getraind, lekker geslapen en voelde me top. Ik versloeg eerst een Italiaanse, daarna een Duitse en in de finale weer een Italiaanse. Met de vorm zat het dus wel goed. Mijn volgende doel is het WK in oktober.”