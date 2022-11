Ruim 1900 oud-leerlingen Lyceum De Goudse Waarden vullen nieuw schoolgebouw met oude herinneringen

Minder ringslan­gen, maar niet getreurd: ‘De ringslang komt ook voor in veel gebieden waar hij vroeger niet kwam’

Bij het jaarlijkse onderzoek van de ringslanghopen in Gouda viel het aantal uitgekomen eieren tegen. Eén van de drie hopen, waarin vorig jaar nog 150 eieren zijn uitgekomen, was helemaal leeg dit jaar. Toch is het voor de ringslangpopulatie in het Groene Hart geen ramp.

10:30