Ruim baan voor fietsers en terrassen: wensenlijstjes voor nieuw stadsbestuur op tafel gelegd

TIPS Van +20 naar -5: zo overleven je planten de vrieskou en ga je veilig de weg op

Grrr. Zijn we net aan de lente gewend, komt de winter vanaf donderdag om de hoek zetten. Nee, dat is zeker geen 1 aprilgrap, verzekert weerman Mees Weststrate. Gaan we van 20 graden plotsklaps naar -5 graden. Help! Hoe komen we ongeschonden de kou en sneeuw door?

7:41