‘s Nachts ook niet harder dan 100 op de A12 omdat spitsstrook al vier jaar open is door probleem

Automobilisten kunnen voorlopig in de avonduren en de nachten het gaspedaal nog niet dieper intrappen op de A12 tussen Gouda en Zoetermeer. De spitsstrook blijft vanwege technische problemen al jaren permanent geopend en wanneer het euvel is verholpen, is niet bekend.

Als de spitsstrook geopend is, mag er maximaal 100 km per uur worden gereden. dus ook in de avond en nacht als elders in het land 120 of zelfs 130 km per uur mag worden gereden. Rijkswaterstaat kon gisteren nog niet zeggen wanneer de problemen op de A12 in beide richtingen tussen Gouda en Zoetermeer voorbij zijn.

De problemen zijn er al sinds begin 2018. Het behelst de bekabeling van de camera’s waarmee de rijstroken in de gaten gehouden worden. In de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat kan met behulp van die camera’s nagegaan worden of er geen hindernissen op de spitsstrook staan, zoals een auto met pech. Pas als er zekerheid is dat de spitsstrook ‘schoon’ is, gaat de groene pijl boven de weg open en kan het verkeer er gebruik van maken.

Doorstroming

Rijkswaterstaat heeft steeds gezegd dat zolang het probleem niet is opgelost, er twee opties zijn: of de spitsstroken permanent open of permanent dicht. Gekozen werd voor de eerste met het oog op de doorstroming van het verkeer. Dat heeft een nadeel: er geldt dan altijd een maximumsnelheid van 100 km per uur. En dat is de afgelopen jaren zo gebleven.

De spitsstrook gewoon tot derde rijstrook bestempelen kan niet. Formeel gaat het dan om een snelwegverbreding en de procedure daarvoor duurt lang. Daarom is in de jaren negentig juist de Spoedwet Wegverbreding ingevoerd om spitsstroken mogelijk te maken. Die stroken kregen wel beperkingen, waaronder dus de snelheidslimiet. Die is mede ingegeven door het feit dat de spitsstrook iets smaller is dan de andere rijstroken.

Reageren? gh.lezers@ad.nl

Bekijk hieronder de beste video’s uit het Groene Hart!