Sahin (35) wil de verhalen van migrantenouderen in geschiedenisboeken: ‘Les over migratie is cruciaal’

Verdachte bandenprik­ker voorlopig op vrije voeten gesteld zodat hij naar zijn hoogzwange­re vriendin kan

Een 32-jarige man die verdacht wordt van het leksteken van tientallen autobanden in Gouda, is voorlopig op vrije voeten gesteld. Dat besloot de Haagse rechtbank vrijdag. In totaal werden er vorig jaar november banden van dertig auto’s vernield. De voertuigen stonden geparkeerd in de Componistenbuurt.