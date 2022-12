Scheuren in tegelwerk en voegen: bouwer aansprakelijk gesteld voor schade Groenhovenbad

Bouwbedrijf BAM is door de gemeente Gouda aansprakelijk gesteld voor een bouwkundig probleem aan het Groenhovenbad. In doucheruimten wijken en scheuren tegelwerk, kitvoegen en deurkozijnen.

Onderzoek door een extern bureau moet uitwijzen wat de oorzaak hiervan is, zodat de schade hersteld kan worden. In het verleden zijn BAM en Sportpunt Gouda meermaals om tafel gegaan om te spreken over dit bouwkundig probleem.

Toen dat probleem zich bleek te herhalen, is de bouwer dit jaar aansprakelijk gesteld voor de schade. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op politieke vragen van Leefbaar Gouda. Sportpunt Gouda, de gemeente en een jurist onderzoeken wat de oorzaak is en hoe het bouwbedrijf daarvan de gevolgen moet ondervinden.

Advocaat

Het probleem houdt in dat in doucheruimten tegelwerk, kitvoegen en deurkozijnen wijken en scheuren. Ook is via scheurmeters te zien dat veel beweging zit in de zogenoemde ‘as-9’. Deze dilatatievoeg heeft weliswaar de functie om het uitzetten en krimpen van materialen op te vangen, maar niet in deze mate. Op deze ‘as-9’ heeft BAM in het verleden een garantieverklaring afgegeven.

,,Het dossier ligt bij een advocaat die gemeente en Sportpunt Gouda ondersteunt”, geven B en W aan. ,,Het is nog niet duidelijk of de bouwer verantwoordelijk is voor deze bouwkundige afwijking. Dat moet uit het onderzoek blijken.”

Herstelwerkzaamheden

De kosten voor de herstelwerkzaamheden zijn volgens Gouda niet meer in kaart te brengen. ,,Zowel de aannemer als Sportpunt Gouda kunnen kosten inzichtelijk krijgen tot ongeveer 2018. De eerste herstelwerkzaamheden hebben al vanaf 2013 plaatsgevonden.”

De onderzoeken naar de bouwkundige staat van het gebouw worden dit voorjaar verwacht. Het Groenhovenbad is in 2013 in gebruik genomen. Bij een aanbesteding kwamen bureau OLCO in samenwerking met BAM en Wehrung architecten als winnende combinatie uit de bus. De investeringskosten bedroegen 13,2 miljoen euro, exclusief btw.

