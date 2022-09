Schimmelkaas met chocola: tv-kok Rudolph van Veen experimenteert er vrolijk op los op laatste kaasmarkt

oproep Beter een goede buur, dan een verre vriend? Geef jullie dan nu samen op voor leuke rubriek in AD Groene Hart

Van het samen bijhouden van de voortuinen tot een helpende hand bieden in geval van nood. En van geregeld samen een glaasje wijn drinken tot een avond barbecueën. Buren zijn er in alle soorten en maten. In onze rubriek Buren portretteren we wekelijks buurtgenoten die een bijzondere band hebben.

13 september