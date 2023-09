Schipper Ad (68) bracht de brandweer met zijn veerpont naar felle brand op het water: ‘Eng gebeuren’

Vijf keer top 10 voor Goudse inline-skatester Lianne van Loon: ‘Dit is sowieso mijn beste WK’

Het was het WK van de kleine marges voor Lianne van Loon, waar enkele tienden van een seconden het verschil uitmaakten tussen wel of geen medaille. Ze viel telkens nét buiten de prijzen op het WK Inlineskaten, maar was dichterbij dan ooit. En dat biedt perspectief voor de toekomst.