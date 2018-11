Schoenmaker weg als burgemeester van Gouda

Hij heeft de commissaris der Koning in Zuid-Holland hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. De commissaris zal de fractievoorzitters van de gemeenteraad uitnodigen voor een gesprek over de ontstane situatie.

Milo Schoenmaker (1967) is sinds 13 december 2012 burgemeester van Gouda. In januari 2018 werd hij door de gemeenteraad voorgedragen voor herbenoeming. Eerder was Schoenmaker burgemeester in Bussum (2003 - 2012). Van 1998 tot en met 2003 was hij wethouder in de gemeente Haarlemmermeer, waar hij in 1994 zijn politieke carrière als gemeenteraadslid startte.

De burgemeester was recent nog te zien in het programma Burgemeester Undercover, waarin hij op onorthodoxe wijze een probleem van de stad onderzocht. Voor Gouda waren dat woninginbraken. Schoenmaker was vermomd, met een plaksnor en pruik op praatte hij met inwoners van de wijk Korte Akkeren. De reacties op de uitzending waren wisselend.



Eind oktober 2017 waren veel Gouwenaars voorstander van de herbenoeming van Milo Schoenmaker als burgemeester, bleek uit een rondgang op de Markt. Toen werd de vertrouwenscommissie ingesteld die Commissaris van de Koning Jaap Smit moest adviseren over de herbenoeming van Schoenmaker voor de volgende termijn van zes jaar. In de gemeenteraad gaf hij zelf aan geen moment spijt te hebben gehad van zijn keuze voor Gouda en graag nog zes jaar verder te gaan. ,,Mijn taak is nog niet klaar”, zei hij toen.

Reacties

Waarnemend voorzitter van het bestuur Janet Helder van het COA: ,,Met Milo Schoenmaker krijgen we een voorzitter die ruime ervaring heeft als bestuurder van gemeentes. Een heel interessant perspectief. Ook zijn achtergrond als politicoloog zal zeker helpen in het werkveld waar wij als bestuurders dagelijks mee van doen hebben.’’

,,Ik verheug me op de samenwerking met Schoenmaker’’, zegt lid van het COA-bestuur Peter Siebers. ,,We kennen elkaar uit de periode toen het COA heeft verkend of een azc in Gouda haalbaar was. Ik heb hem leren kennen als iemand die goed kan luisteren én kan overtuigen, een bestuurder met lef.’’

Helder: ,,Er staan ons uitdagende klussen te wachten, zoals de capaciteitsgroei, de overlastgevende asielzoekers en onze ontwikkeling als organisatie. Ook daarom is het goed dat het bestuur weer voltallig is. Ik zie erg uit naar onze samenwerking.’’

‘Jammer’

De Goudse VVD-fractievoorzitter Ronald Verkuijl betreurt het vertrek van burgemeester Schoenmaker. ,,Hij heeft veel voor de stad betekend, maar hij was nog niet klaar. Ook wat dat betreft is het jammer dat hij weggaat.’’

Volgens Verkuijl, die van dezelfde partij is als de burgemeester, heeft Schoenmaker zich ingezet om het imago van de stad en de veiligheid te verbeteren en is hij daarin geslaagd. ,,Het aantal inbraken daalt en dat is mede door zijn inzet. Maar het kan misschien nog wel een tandje scherper. Dat is dan een mooie taak voor de nieuwe burgemeester.’’

Verkuijl heeft niet de indruk dat Schoenmaker het niet meer naar zijn zin had in Gouda en daarom vertrekt. ,,Er kwam een mooie kans voorbij en die heeft hij gegrepen. Het is inderdaad wat vroeg na zijn herbenoeming, maar zo kan het gaan.’’ Hij verwacht dat het nog wel bijna een jaar duurt voor Gouda een nieuwe burgemeester heeft. ,,Ik vermoed daarom dat Gouda eerst een tijdelijke burgemeester krijgt.’’

Wethouder Thierry van Vugt (D66) vindt het eveneens jammer dat Schoenmaker Gouda verlaat. ,,Maar ik begrijp het wel,het is een mooie stap. Ik neem het hem niet kwalijk. Het komt wel onverwacht, ik hoorde het pas vanmorgen.’’



Collega-burgemeester Christiaan van der Kamp van Bodegraven-Reeuwijk spreekt op Twitter over ‘een verrassende stap’. ,,Succes en dank voor de prettige samenwerking.’’



Secretaris Karel Baarspul van de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (SOG) spreekt louter in superlatieven als het om Milo Schoenmaker gaat. ,,Een zeer betrokken, toegankelijke en capabele burgemeester aan wie de ondernemers in de binnenstad veel hebben gehad. Hij had terecht veel oog voor de veiligheid in de stad en wist partijen bij elkaar te brengen. Jammer dat hij weggaat, het wordt nog moeilijk een net zo goede burgemeester voor Gouda te vinden.’’

Wijkteam

Voorzitter Bep Rijsbergen van wijkteam Korte Akkeren vindt het niet erg dat Schoenmaker vertrekt. ,,Ik had niet zoveel met hem, maar dat heb ik eigenlijk met elke VVD’er. Ik vind ze afstandelijk en te weinig gericht op mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.’’

Ze is ook boos op de burgemeester dat in het recente televisieprogramma Burgemeester Undercover alle aandacht uitging naar problemen in haar wijk Korte Akkeren. ,,Alsof er elders in Gouda geen woninginbraken zijn. We staan nu heel negatief op de kaart, terwijl Korte Akkeren een prachtige wijk is.’’