Scholen in Gouda krijgen extra geld voor ontbijt en lunch voor kinderen uit arme gezinnen

Statushou­der (39) verdacht van verkrach­ting dronken vrouw, die hem juist hielp met leren van taal

De vrouw hielp hem wegwijs te worden in Nederland. H. Al-R. (39) uit Noord-Jemen, voor zijn arrestatie bewoner van de asielboot in Gouda, wordt ervan verdacht dat hij de Goudse heeft verkracht. Toen ze dronken en dus weerloos was.

23 januari