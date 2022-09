Scholieren op de bon geslingerd voor appen in het verkeer: 'Lijkt onschuldig, maar zorgt voor dodelijke ongelukken’

Naast controles op telefoongebruik werden er ook bromfietsen op de rollerbank gezet, vertelt wijkagent Wessel Janknegt. ,,Op een enkeling na waren er nagenoeg geen mensen die de constructiesnelheid overtreden. We hebben een stuk meer boetes uitgedeeld in het kader van de campagne MONO. In totaal waren erop donderdagochtend elf mensen die in het verkeer druk in de weer waren met hun telefoon.”

De afgelopen maand stond bij de politie in het kader van MONO, waarin gesteld wordt dat automobilisten zich alleen richten op het verkeer en zich niet laten afleiden door hun telefoon. ,,Maar dat betekent natuurlijk niet dat we daar in andere maanden niet op controleren. In september vragen wij meer aandacht voor het gebruik van een telefoon in het verkeer. Want ondanks campagnes gebeurt het toch heel vaak. Het lijkt onschuldig, maar zorgt ook voor dodelijke ongelukken.”

Onderweg naar school

De meeste boetes werden uitgeschreven aan fietsende scholieren. ,,Ongeveer driekwart van de overtreders was onderweg naar school. De boete is best hoog, dus ze schrikken er vaak best van. Maar als we het uitleggen worden ze zich hopelijk bewust van het gevaar dat ze vormen, ook voor zichzelf. Ze bagatelliseren het vaak, want ze waren alleen even een playlist aan het aanzetten of een belangrijk appje aan het sturen. Dat kan natuurlijk, maar stop dan even met fietsen.”

De controlepunten worden uitgekozen naar aanleiding van klachten uit de buurt. ,,De plekken waar we nu stonden zijn bekende fietsroutes van scholieren. Dat is bewust uitgekozen. Een trend die we de laatste tijd op zien komen is de telefoonhouder in een auto of op een fiets. Het klopt dat je die mag gebruiken, maar als je op die manier je telefoon gebruikt en een ongeluk veroorzaakt, kan je gewoon een boete of andere straf voor je kiezen krijgen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.