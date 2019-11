Schreeuwverbod in speeltuin Moerkapelle valt slecht bij ouders

Nieuw politiebu­reau voor Krimpener­waard in het verschiet

17:11 Het politieteam in Krimpenerwaard is toe aan een nieuw bureau. De sterke arm is nu nog gevestigd aan het Hof ter Bergen in Bergambacht. De politie en de gemeente willen het bureau verplaatsen naar een nieuw te bouwen pand aan de Veerweg, ook in Bergambacht.