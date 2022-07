Schrik zit erin na autobranden Waddinxveen: ‘We werden wakker van het alarm en zagen de vuurzee’

Op de Passage in Waddinxveen zijn vannacht twee auto’s volledig uitgebrand. Ook een scooter ging in vlammen op. Twee andere auto’s raakten beschadigd. De schrik zit er flink in bij bewoners van het ernaast gelegen flatgebouw, waarvan de muur zwart is geworden van de rook: ,,Dit is niet prettig.”

De brand op het parkeerterrein van een van de flatgebouwen werd rond 05.00 uur ontdekt. De gealarmeerde brandweer kon weinig uitrichten. Een scooter, een Mini en een Toyota werden volledig verwoest.

De brand ging gepaard met flinke zwarte rook, die nog zichtbaar is op de muur van het flatgebouw. Ook zijn sommige ruiten beschadigd. De oorzaak van de brand is niet bekend. Maar de scooter, die er volgens bewoners sinds donderdagavond ineens stond, roept vragen op in de buurt. ,,Niemand weet van wie die is”, zegt een bewoner.

Appgroep

Zij zijn geschrokken van het incident. ,,Mijn dochter hoorde een knal, sirenes en stemmen, en toen maakte ze mij wakker en zijn we gaan kijken”, zegt bewoonster Elly Wilschut. ,,Door megafoons werd geroepen dat we naar buiten moesten, omdat de brand mogelijk op de flat over zou slaan. Iedereen heeft het erover in de appgroep van de flat.”

Een andere oudere bewoonster van het complex, waar met name ouderen wonen, schrok wakker van de brand. Haar woning, op de tweede etage, zit aan de kant waar de brand plaatsvond. Haar muren zijn zwart, de ruiten zijn nog in orde. ,,Er is geen schade, maar dit is niet prettig”, zegt ze.

Rookschade

Bewoners van een andere flat, er schuin naast, hebben de auto’s in brand zien staan. ,,We werden wakker van het alarm van één van de auto’s, keken naar buiten en zagen een vuurzee. Er is veel rookschade. Je zou in de flat wonen, dat lijkt me angstig.”

Het is niet de eerste keer dat er een autobrand is op de Passage. In april 2020 was het ook raak. Dat was aan het einde van een reeks van negentien aangestoken autobranden, in Waddinxveen en in Gouda.

