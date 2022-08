Schroevendraaier in buddyseat van scooter blijkt inbrekerswerktuig, Gouda geeft vermeende inbreker 2500 euro boete

Dat heeft de Haagse rechtbank bepaald. In Gouda is het verboden om inbrekerswerktuigen te vervoeren. De Gouwenaar in kwestie overtrad dat verbod, waarop een dwangsom staat van 2500 euro.

De politie hield hem staande op 7 augustus 2020. Agenten vonden vervolgens een platkopschroevendraaier in de buddyseat van zijn scooter. Even daarvoor was gemeld dat iemand een woninginbraak aan het voorbereiden was. De staande gehouden Gouwenaar voldeed aan het signalement en hij heeft een woninginbraak op zijn strafblad staan.

De man was ook nog eens een bekende van de politie en agenten kwamen hem voor de derde keer in de week ‘s nachts tegen, dus vonden zij dat hij met de schroevendraaier een inbrekerswerktuig bij zich had. Gouda legde hem de dwangsom op en de gemeente ging over tot de invordering van het bedrag.

Volgens de vermeende inbreker heeft Gouda onvoldoende hard gemaakt dat de schroevendraaier was bestemd voor het plegen van een inbraak. Het gereedschap zat nog in de verpakking, dus hij zou niet van plan geweest zijn om het te gebruiken, en eerder zei hij dat de schroevendraaier was bedoeld om te sleutelen aan de scooter.

Een grote platkopschroevendraaier is geschikt om een raam of deur open te wrikken en dus voor een inbraak. Gezien de omstandigheden was dat ook het doel, volgens de rechter.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.