Schuifelen en wringen bij de kraampjes: ruim tienduizend mensen bij Zilverdag 2023

Gehandicap­te Thomas moet met de taxi helemaal naar school in Rotterdam: ‘Als ouders hadden we geen keuze’

‘Dag lieverd, tot vanmiddag’. Dapper zwaait Astrud Kuling (44) haar zoon uit, de paniek staat in zijn ogen. Al sinds zijn vierde levensjaar rolt de meervoudig gehandicapte Thomas iedere dag de taxi in, van zijn veilige thuis in Gouda naar het speciaal onderwijs in Rotterdam. Daar moet volgens de Goudse politiek nu een eind aan komen: ieder kind moet hier naar school kunnen.