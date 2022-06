Schuur bij woonboerderij verwoest door uitslaande brand, dieren gered

stikstofprotest Boze boeren kappen uit frustratie 100 oude bomen én hangen houten koe op aan trekker

Boze boeren hebben maandagmiddag knotwilgen omgezaagd in de Krimpenerwaard uit protest tegen het stikstofbeleid. Honderd bomen aan de Benedenberg in Bergambacht moesten het ontgelden, aldus veehouder en raadslid voor de SGP in de Krimpenerwaard Floor de Jong.

