‘Schuurhond’ rukt op: door foute fokkers gehouden om te paren in duistere ‘puppyfabrieken’

ZICHT OP DE DOOD Roelof staat dicht bij mensen die bijna sterven: ‘Eén leven neemt zoveel met zich mee’

Dominee Roelof de Koning Gans (63) begeleidt gemeenteleden die ernstig ziek zijn en soms weten dat ze gaan sterven. Als iemand is overleden dan gaat hij met de rouwende familie om tafel om invulling te geven aan de afscheidsdienst. ,,Wie was degene die we gaan gedenken? Welk Bijbelgedeelte gaan we lezen? Wat zijn de liederen die gezongen worden?”