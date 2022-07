Secretaris Annemie Blomme vertrokken bij gemeente Waddinxveen wegens ‘onoverbrugbaar verschil van inzicht’

Annemie Blomme (59) is vertrokken als gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Waddinxveen. Er blijkt verschil van inzicht te zijn ontstaan over de wijze waarop er leiding gegeven zou moeten worden aan de gemeentelijke organisatie.

,,Dit verschil van inzicht bleek helaas niet te overbruggen”, schrijft het college van burgemeester en wethouders dinsdag aan de raad na een vertrouwelijke aankondiging van een week geleden. Annemie Blomme was vijftien jaar in dienst van de gemeente. Eerst als adjunct-directeur en vervolgens in haar huidige functie.

Tot haar vertrek per 1 juli met wederzijdse goedkeuring en een juridische afronding daarvan is in gezamenlijk overleg besloten, zo blijkt. Ze was al sinds september vorig jaar niet meer op haar werk verschenen. Aanvankelijk wegens vakantie en later in verband met ziekte.

,,Onze gemeentesecretaris is al langere tijd niet in staat haar werk te doen”, zegt het college in een toelichting. ,,Mede dankzij haar leiderschap is de organisatie een sterke en vooroplopende organisatie geworden.” Overigens zal er geen officieel afscheid komen.

Annemie Blomme heeft er volgens de gemeente ook voor gezorgd dat de belangen van Waddinxveen goed behartigd werden in de regio Midden-Holland. Ze wordt dan ook bedankt voor haar inzet en het beste voor de toekomst gewenst.

De vertrekkende gemeentesecretaris en algemeen directeur, die in Alblasserdam woont, was voordat ze naar Waddinxveen kwam afdelingshoofd Informatievoorziening, Beheer Gebouwen en Facilitaire Zaken bij de gemeente Ridderkerk.

