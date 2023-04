Sieraden in de sloot in Gouda, maar van wie zijn ze?

De allerlaat­ste kaas van Wil (68), die ze maakte vanuit haar rolstoel, is er een die letterlijk goud waard is

Na vijftig jaar is kaas maken te zwaar geworden voor Wil van der Bas. Maar voor ze stopte, gaf ze het vak vanuit haar rolstoel nog wel even door aan schoonzoon Pieter Verkuil. Met succes. Zowel haar laatste als zijn eerste gele goud viel in de prijzen. En dat is goed nieuws na de brand van afgelopen najaar.