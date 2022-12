Sissen, naroepen en schelden, het gaat erom dat je als autoriteit opstaat en roept: dit accepteren wij niet

Eelco handelde en knutselde graag aan vuurwapens en moet bijna drie jaar cel in; zijn vriend gaat vrijuit

De 62-jarige Eelco E. uit Moordrecht heeft van de Haagse rechter bijna drie jaar cel gekregen. De rechter vindt de man schuldig aan het handelen in vuurwapens. Ook had de Moordrechtenaar zelf wapens en knutselde hij aan wapens in een loods in Polsbroek.

9 december