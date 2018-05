'Slachtoffers crash Stolwijk ervaren vliegers uit Leiden en Zevenhoven'

Zantman kende de inzittenden goed, maar wil verder niets kwijt over hun identiteit. Over de oorzaak is hij in het ongewisse. ,,Ik weet totaal niet wat er gebeurd is. Het is puur giswerk’

Enorme puzzel

Ook de landelijke Eenheid van de politie kan nog niets zeggen over de oorzaak van het ongeval. De wrakstukken zijn dinsdagavond naar Woensdrecht vervoerd, waar ze onderzocht worden. ,,In Woensdrecht hebben we de ruimte. We denken dat het onderzoek maanden gaat duren, want het is een enorme puzzel. Tenzij zich iemand meldt met beeldopnamen waarop duidelijk te zien is wat er gebeurd.’’