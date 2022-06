Sleutelpop moet uitwijken naar evenemententerrein wegens klachten bewoners: ‘Weinig te beleven in Waddinxveen’

Burgemeester Evert Nieuwenhuis wil niet dat Sleutelpop, dat in 2019 voor het eerst in Waddinxveen plaats vond, opnieuw in de Passage wordt gehouden. Het muziekfestival mag wel uitwijken naar het evenemententerrein aan de Dreef.

,,De Passage is voor Sleutelpop om meerdere redenen ingewikkeld”, zegt de burgemeester in antwoord op vragen van Sylvia Vink-Vermeulen (Weerbaar Waddinxveen). ,,Het is nu eenmaal geen evenementenlocatie.”

Volgens hem is drie jaar geleden bij wijze van uitzondering toegestaan dat Popschool Waddinxveen een keer een festival voor aanstormend talent hield in het winkelcentrum. ,,Dat heeft tot veel meer klachten van omwonenden geleid dan we normaal gesproken krijgen”, aldus Evert Jan Nieuwenhuis. ,,Daarom is het beter voor het muziekfestijn onze formele evenementenlocatie te gebruiken, want dat is daarvoor de plek.”

Veel enthousiasme

Sylvia Vink-Vermeulen kijkt daarop anders terug. ,,Sleutelpop werd met veel enthousiasme ontvangen en is door zeer veel Waddinxveners bezocht. In de afgelopen twee jaar kon het door coronamaatregelen niet doorgaan, maar de Popschool wil er graag een jaarlijks terugkerend evenement van maken.”

Op het evenemententerrein aan de Dreef, waar meestal kermissen en rommelmarkten worden gehouden, zijn er volgens haar te weinig voorzieningen en zal er veel extra moeten worden geregeld, zoals stroom, water en toiletvoorzieningen. ,,De Passage is makkelijker.”

Weinig te beleven

Het raadslid vraagt zich af waarom de gemeente zo weinig activiteiten van de inwoners honoreert of in de kiem smoort. ,,Dat er in Waddinxveen weinig is te beleven, weet nu ook heel Nederland, nadat een jongere in het NOS Journaal aangaf daarom naar het Feyenoordfestijn in Rotterdam te zijn gegaan”, houdt ze de burgemeester voor.

