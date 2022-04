Sloop van zorgcentrum Souburgh in Waddinxveen begint na de paasdagen

Muren en vloer kleuren in deze huizen zwart van de schimmel: ‘Het zit ook in de kleding­kast’

Bewoners van acht flats aan het Gloriantplantsoen in Gouda voelen zich door woningcorporatie Mozaïek Wonen letterlijk en figuurlijk in de kou gezet. Ze klagen al enkele jaren over vocht en tocht, maar vinden geen gehoor bij de verhuurder. Ondertussen worden ze ziek van de schimmel.

12:43