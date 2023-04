Snelheid omlaag en auto te gast: ‘Goed dat gemeenten maatregelen nemen’

Cornelia rijdt met auto achteruit hard in op partner, die bekken breekt: schuldig aan poging tot doodslag

Ze reed met de auto op hoge snelheid achteruit tegen haar partner aan, die daardoor zijn bekken brak. Daarom is Cornelia V. (37) uit Gouderak veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan tien maanden voorwaardelijk. Want de aanrijding had zomaar eens een dodelijke afloop kunnen hebben.