Sociale huur stijgt óók in het Groene Hart: Robert vreest dat het leven voor sommige onbetaalbaar wordt

Uit een rondvraag van deze krant blijkt dat de grote woningcorporaties in het Groene Hart allemaal gebruik maken van de mogelijkheid om de huur van sociale woningen met maximaal 2,3 procent te laten stijgen. Zowel het Goudse Mozaïek als Woonforte uit Alphen laten weten dat de huur bij hen stijgt, maar dat niet elk huishouden de maximale stijging voor de kiezen zal krijgen.

Duurzaamheidsmaatregelen

Ook mensen die huren bij Woonpartners Midden-Holland kunnen een stijging tot 2,3 procent verwachten. ,,We investeren in nieuwbouw en met duurzaamheidsmaatregelen in ons woningbezit. We hopen de bewoners daarmee te helpen om de energierekening in de hand te houden”, laat Christ’l Oosters-Denil weten.

Ook bij huurders bij Cazas, voorheen bekend als Groenwest, uit Woerden, zal er een groter bedrag afgeschreven worden. ,,Voor de meeste huurders stijgt de huur met 2,3 procent”, laat Arnold Wagemakers weten. ,,Maar soms is de verhoging zelfs groter dan dat. Dat gebeurt alleen in gevallen waarbij mensen een groot bedrag verdienen. Dat is in lijn met de voorschriften van de overheid.”

Quote Niet alleen de huur stijgt nu, maar ook de boodschap­pen en de energiekos­ten worden steeds hoger Robert Brand, SP Gouda

Vorig jaar werd de huur bevroren vanuit de Tweede Kamer, onder leiding van de SP. Dat de huren voor sociale huurwoningen nu weer mogen stijgen, is een ‘waanzinnig slecht idee’, zegt Robert Brand, voorzitter van SP Gouda. ,,Want niet alleen de huur stijgt nu, maar ook de boodschappen en de energiekosten worden steeds hoger. Wij vrezen dat het leven straks voor heel veel mensen onbetaalbaar wordt. De gemeente kan wat doen om te helpen, maar de belangrijkste beslissingen worden in Den Haag gemaakt en die zouden dat niet moeten laten gebeuren.”

