Sombere dag? Van deze wandeling door Gouda word je zeker vrolijk

Ritmisch tikken de regendruppels op de blauwe luifel van de Primera. Rood-met-witte vlaggen wapperen in de wind. Twee bezoekers stappen de met bruine kozijnen omlijste winkel van Kamphuisen binnen. Verderop roepen de rode neonletters van Bram Ladage om de aandacht van frietliefhebbers. We staan op de Markt in Gouda, de plek waar we 5,5 kilometer geleden vertrokken. Maar niets om ons heen lijkt nog hetzelfde als vóór onze wandeling. Het start- annex finishpunt is veranderd in een bonte verzameling kleuren en details.