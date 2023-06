SP gaat hartenkreten woningzoekenden verzamelen: ‘Wachten duurt eindeloos’

Op zoek naar woning? Je bent niet de enige: dubbel zoveel mensen in Gouda zoeken huurhuis

Wie in Gouda een huurhuis zoekt, sluit zich aan bij een groep die in vijf jaar tijd in omvang is verdubbeld. Ook mensen met een middeninkomen zitten in de knel: zij moeten 40 tot maar liefst 85 procent van de Goudse koopwoningen uit hun hoofd zetten.