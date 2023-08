Niets te doen? Doe hier de indebuurt Gouda speurtocht

Spelende kinderen langs de dijk: kinderop­vang in de polder gericht op buitenle­ven én de boer

Voorheen liepen er koeien, maar in de toekomst zullen er spelende kinderen te zien zijn langs de dijk in de Gouderakse polder. Binnenkort wordt begonnen aan de bouw van kinderdagverblijf Het Tuinhuis, dat gericht is op buiten zijn. Er is plaats voor tachtig kinderen.