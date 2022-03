Sporthal in Schoonhoven ingericht als opvang voor Oekraïense vluchtelingen

De hal is groot genoeg om tijdelijk honderd vluchtelingen in onder te brengen. Tegelijkertijd zoekt de gemeente door naar plekken die voor langere tijd geschikt zijn om onderdak te bieden.

,,De gemeente Krimpenerwaard heeft in korte tijd veel verschillende locaties onderzocht. Uiteindelijk blijkt locatie De Meent in Schoonhoven het meest geschikt voor de noodopvang”, meldt Krimpenerwaard.

Burgemeester Pieter Paans is blij dat hij mensen kan helpen die huis en haard hebben verlaten. ,,We voelen ons verbonden en solidair met Oekraïne en haar inwoners. Daarom zetten we ons in om hen zo goed mogelijk in onze gemeente op te vangen. Ik ben dankbaar dat het ons is gelukt op zo’n korte termijn een noodopvang te realiseren.”